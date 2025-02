Incursioni dei ladri nelle case. Spariscono soldi e preziosi

Doppio colpo dei soliti ignoti con abitazioni finite nel mirino: durante l’ultimo weekend una banda è entrata in azione in città portando a termine due blitz approfittando sia della assenza dei proprietari che dell’oscurità delle prime ore della sera per poter agire indisturbati. In via Monsignor Gennari, nel lotto di villette periferico rispetto al centro urbano, i ladri hanno puntato dritti ad una casa, forzando una porta finestra. Una volta all’interno, hanno messo tutto a soqquadro a caccia di soldi e preziosi, trovati e finiti nel bottino. I malviventi, poi, forse gli stessi componenti, si sono spostati presso il rione Villaggio San Biagio dove hanno colpito: sono riusciti a penetrare in un’abitazione di via De Gasperi più o meno con lo stesso modus operandi e, anche in questo caso, hanno puntato ai preziosi trovati in qualche cassetto della casa. In entrambi i casi sono stati allertati i carabinieri i quali hanno effettuato il sopralluogo, cercando di capire se vi fossero elementi utili per le successive indagini.

M.B.