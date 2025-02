Incursione dei ladri in un’abitazione. Via monili di valore

Colpo dei soliti ignoti durante il week end appena trascorso a Maleo: i ladri hanno portato a termine un blitz in un’abitazione di via Bravi nella zona periferica del paese, non distante dal tracciato della provinciale 27. Secondo quanto appreso, i malviventi hanno forzato una finestra della casa e sono riusciti a entrare all’interno. Hanno cominciato subito a cercare qualsiasi cosa che potesse essere di valore aprendo cassetti ed armadi e mettendo a soqquadro gli ambienti alla ricerca forsennata di valori. Alla fine sono riusciti a trovare qualche monile e qualche altro oggetto. Racimolato il bottino, sono poi fuggiti senza che apparentemente nessuno dei vicini si accorgesse di nulla. Una volta tornati a casa, i proprietari hanno avuto la sgradita sorpresa ed hanno allertato i carabinieri. Ne è seguito un sopralluogo per raccogliere eventuali indizi utili alle indagini.

M.B.