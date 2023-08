Incubo Dengue nella Bassa, disinfestazione fatta a Codogno. Ma ora non deve piovere per 72 ore

È stata effettuata in piena notte, tra martedì e mercoledì, la disinfestazione, in alcune zone di Codogno, prescritta da Ats Milano Città Metropolitana dopo che è stato accertato il passaggio in città di due persone, un residente Castiglione d’Adda e un abitante fuori regione, risultati positivi al virus Dengue, il cui vettore è la zanzara Aedes. Il servizio sanitario aveva focalizzato la presenza delle due persone presso il centro salute di via Alberici, in pieno centro storico, e al poliambulatorio dell’ospedale in viale Gandolfi. Molto probabilmente erano andate per farsi il test mediante prelievo di sangue e sono risultate successivamente positive. Ora occorrerà attendere 72 ore con la speranza che non piova per non vanificare l’effetto della sostanza utilizzata per eliminare le zanzare: altrimenti il trattamento dovrà essere ripetuto nel raggio di duecento metri dai due luoghi di contatto.

I casi di Dengue “autoctona“ rimangono al momento sei e riguardano tutti residenti di Castiglione d’Adda. Inoltre proseguirà fino a sabato lo screening su base autonoma degli abitanti castiglionesi per scoprire l’incidenza del contagio: l’Ats ha fatto intendere che i dati saranno aggiornati a sabato anche se sono diverse centinaia già coloro che hanno eseguito il test presso l’ambulatorio del nosocomio codognese. In diversi comuni della Bassa intanto si intensificano le operazioni di disinfestazione: a Casalpusterlengo, ci sarà il prossimo 4 settembre, dalle 23 alle 7 del mattino del giorno seguente, ma fanno sapere dal Comune che si tratta del quinto trattamento anti zanzara dall’inizio dell’anno come previsto da un piano specifico e il sesto è già in calendario per ottobre.