Le misure dopo gli ultimi casi Rischio Dengue anche a Codogno È disinfestazione straordinaria

di Mario Borra

I casi accertati di contagio da virus Dengue “autoctono“, a ieri sera, rimangono ancora sei, riferibili a persone tutte residenti a Castiglione d’Adda, ma ieri pomeriggio l’allarme è scattato anche nella vicina Codogno quando l’Ats Milano Città Metropolitana ha fatto pervenire al sindaco Francesco Passerini una nota con la quale si invitava il Comune ad effettuare una disinfestazione straordinaria ed urgente in due punti precisi della città: in via Alberici, in pieno centro, nella zona attorno ad un cento salute privato, e in viale Gandolfi, nei pressi dei poliambulatori dell’ospedale. Infatti, è stato accertato che un paio di cittadini positivi alla febbre da zanzara Aedes, uno di Castiglione e l’altro residente fuori regione, si sono recati nelle due strutture sanitarie nei giorni scorsi e quindi non è escluso che siano stati punti nelle vicinanze di quei luoghi. Da qui è scattata la mobilitazione e l’invito ad eseguire il trattamento anti zanzare entro 24 ore. Le operazioni di disinfestazione, ieri, erano state previste per la notte appena trascorsa, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

"Si tratta di un’azione di natura precauzionale" ha ribadito il primo cittadino codognese che invita a non preoccuparsi. Anche in altri comuni della Bassa intanto la paura della Dengue ha mobilitato i sindaci che hanno messo in calendario “bonifiche“ straordinarie. Intanto, è possibile effettuare, fino a sabato, lo screening, nel poliambulatorio di Codogno, esteso solo ai cittadini castiglionesi promosso da Ats: tramite un prelievo di sangue su base volontaria, si cerca di capire quale può essere l’incidenza del virus nella popolazione.