Lodi, si schiantò in tangenziale e il passeggero di 29 anni morì: condannato a cinque anni e dieci mesi di reclusione

Lodi, 2 agosto 2024 – Fu indagato per omicidio stradale dopo aver provocato un incidente. Ora con la condanna definitiva arriva la notifica del decreto per l’esecuzione della pena e finisce in carcere. Il lodigiano dovrà scontare cinque anni e 10 mesi di reclusione. Mercoledì la squadra mobile di Lodi lo ha rintracciato nella sua abitazione nel capoluogo. Si tratta di un romeno, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura. Il provvedimento deriva dalla sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Lodi ad aprile. Il conducente era finito nei guai in seguito a un sinistro avvenuto a Lodi il 26 febbraio 2022, in zona Riolo, oltre due anni fa.

Secondo una ricostruzione dell’accaduto dagli archivi – la Questura non ha fornito ulteriori particolari – la sua auto, con a bordo anche un connazionale amico, si era schiantata all’alba a Lodi in tangenziale nei pressi del cavalcavia e sia il conducente sia il passeggero erano rimasti incastrati nelle lamiere e gravemente feriti. Fino al decesso, nei giorni successivi, del passeggero ventinovenne. Da allora le indagini e il conseguente processo, infine la condanna e il carcere.