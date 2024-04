Schianto tra due auto in tangenziale a Lodi: impatto violento, due feriti

Lodi, 11 aprile 2024 - Paura, nella mattinata dell’11 aprile 2024, a Lodi. Si è verificato un incidente stradale che ha costretto le squadre di emergenza a precipitarsi sul posto. In particolare, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate due auto in marcia sulla tangenziale est, vicino all’uscita per il quartiere Riolo di Lodi. A bordo dei due veicoli c’erano soltanto i rispettivi conducenti, uomini di 58 e 74 anni che, per il violento impatto, hanno riportato vari traumi.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi ha mandato sul posto un’autopompa e la squadra si è presto occupata di mettere in sicurezza i mezzi. Soprattutto una delle due auto, alimentata a Gpl. Intanto i carabinieri hanno eseguito i rilievi di rito e gestito la viabilità, rimasta rallentata. I due feriti sono stati presi in cura dal servizio sanitario. Sono arrivate squadre della Croce rossa di Lodi, con un’ambulanza, dell’automedica e un elisoccorso da Milano, che infine ha accompagnato il ferito più grave all’ospedale di Rozzano. L'altro conducente è stato invece visitato al pronto soccorso locale. Fortunatamente, nonostante la brutta dinamica dell’accaduto, nessuno correrebbe pericolo di vita