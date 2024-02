Lodi, ragazzo di 25 anni si schianta in auto e il guardrail sfonda l’abitacolo: corsa contro il tempo per liberarlo

San Martino in Strada (Lodi), 16 febbraio 2024 – Auto contro guardrail, la barriera metallica si infilza nell'abitacolo e il conducente rimane incastrato. Spaventoso incidente stradale, a San Martino in Strada, sulla strada provinciale 107. Un ragazzo di 25 anni è finito, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, contro un guardrail.

E per il violento impatto, la barriera è in parte entrata in abitacolo, incastrando il malcapitato. Il ragazzo è stato quindi liberato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, presto arrivati con l'auto pompa e preso in cura dal soccorso sanitario.

La centrale del 118 ha mandato sul posto l'auto medica e una ambulanza della Croce rossa di Lodi. Il conducente accusava diversi traumi ma, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. È stato accompagnato per le cure al policlinico San Matteo di Pavia.