Finisce con l’auto in una scarpata: ferita una ragazza di 21 anni

Lodi, 30 marzo 2024 – Esce di strada con l’auto e finisce in una scarpata, ferita una ragazza. L’incidente si è verificato, per cause al vaglio della polizia stradale di Lodi, intervenuta per i rilievi di rito, nel capoluogo di provincia, all’altezza di Cascina Bracca.

La ragazza al volante, di 21 anni, è finita con l’auto in un fossato costellato di arbusti ed è rimasta ferita. Danni importanti anche al veicolo che, più tardi, è stato recuperato e rimesso in strada, in attesa del carro attrezzi, dai vigili del fuoco. La malcapitata conducente, che riportava traumi diffusi e si è molto spaventata, per fortuna, però, non era in pericolo di vita. È stata accompagnata per le cure all’ospedale Maggiore di Lodi.

Si sono occupati di lei gli operatori della Croce rossa, intervenuti con l’ambulanza. Intanto i pompieri, arrivati dal comando provinciale di Lodi, con autopompa e autogru, hanno risollevato la sua utilitaria, che si era fermata accasciata, sul lato conducente, nel fossato adiacente alla sede stradale. Le cause dell’incidente stradale sono al momento al vaglio della polizia locale.