Incidente a Sant’Angelo Lodigiano, scontro tra camion: uno trasportava vitelli. Ferito conducente

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 16 maggio 2023 – Schianto tra camion sulla provinciale, ferito il conducente. Trasferiti, su un altro mezzo pesante, i vitelli trasportati. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto oggi, 16 maggio 2023, nel tardo pomeriggio, lungo la strada provinciale 235, al chilometro 24+600, nel Comune di Sant’Angelo Lodigiano (poco lontano da un incrocio con aiuola spartitraffico). Da una prima ricostruzione dell’accaduto, un autocarro carico di animali vivi, cioè dodici vitelli, ha tamponato un camion che trasportava inerti.

Per l’impatto, le cui cause sono sconosciute, è rimasto ferito il conducente dell’autocarro che trasportava i bovini, classe 1959, originario dell’ex Jugoslavia e residente a Castelnuovo Bocca D’Adda. Sull’altro veicolo viaggiava un 42enne di Brusaporto che, per fortuna, è rimasto illeso. L’uomo che ha tamponato, il cui camion ha subito pesanti danni, è stato trasportato in ambulanza, in codice giallo, all’ospedale Maggiore di Lodi. Lo hanno soccorso i sanitari dell’automedica e della Croce bianca. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Lodi hanno eseguito i rilievi di rito, per accertare dinamica e responsabilità, mentre i vigili del fuoco del distaccamento locale e del comando provinciale di Lodi, in posto con autopompa e autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi e la scena.

La provinciale è rimasta parzialmente bloccata per consentire i soccorsi e il trasbordo dei vitelli su un altro camion arrivato di lì a breve. Gli animali stavano bene. L’incidente ha provocato caos e disagi nell’ora di punta. In supporto è arrivata anche la polizia locale, che ha contribuito nella gestione della viabilità. Non ci sono quindi state ulteriori conseguenze.