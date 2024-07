Incidente a Lodi, auto si schianta e finisce nel fossato pieno d’acqua: giovane intrappolato nell’abitacolo

Lodi, 18 luglio 2024 – Esce di strada con l’auto e si schianta in un fossato rimanendo intrappolato nell’abitacolo. È rimasto ferito, per fortuna però non in pericolo di vita, il conducente di 27 anni, protagonista del rovinoso incidente avvenuto a Lodi, nella frazione Olmo, in via Antonio Scarampo, all’una e quindici della notte tra il 18 e il 18 luglio 2024.

Il malcapitato, dopo l’incidente, è rimasto intrappolato nell’abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi con una autopompa serbatoio per liberarlo e affidarlo alle cure del soccorso sanitario. L’auto e l’area sono state quindi messe in sicurezza.

Ai rilievi hanno pensato i carabinieri della compagnia di Lodi, mentre il 118 ha accompagnato il ferito all’ospedale Maggiore di Lodi. Erano presenti gli operatori della Croce rossa di Lodi e dell’automedica. Non è chiaro, al momento, perché il giovane abbia perso il controllo del mezzo.