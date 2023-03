Incidente in A1 tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo: le alternative per raggiungere Milano

Casalpusterlengo (Lodi) – Un incidente che si è verificato questa mattina alle 4 lungo la A1, nel tratto tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, sta causando quattro chilometri di coda in direzione Milano. All'altezza del km 38,3 un mezzo pesante ha urtato un mezzo da cantiere all'interno di un cantiere di lavori, correttamente segnalato, per il rifacimento della pavimentazione. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione secondo Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.



Proprio i danni alla pavimentazione richiedono attività di ripristino che dureranno l'intera mattinata. Attualmente sul luogo dell'evento il traffico transita su una corsia e si registrano 4 chilometri di coda in aumento in direzione Milano.

A chi viene da Bologna si consiglia di immettersi sull'A22 del Brennero verso Verona quindi sull'A4 verso Milano; a chi ha già superato il bivio con l'A22 si consiglia di immettersi sull'A21 diramazione di Fiorenzuola in direzione Brescia e quindi in A4 verso Milano. Per chi ha superato il bivio con l'A21, si consiglia di uscire a Basso Lodigiano e rientrare a Casalpusterlengo dopo aver percorso la SS9 via Emilia.