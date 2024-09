Incidente in A1, camion fuori strada a Somaglia: due feriti e 5 chilometri di coda

Due feriti e cinque chilometri di code. Era questo il bilancio alle ore 13.30 dell’incidente avvenuto sull’autostrada A1 nel tratto tra Somaglia e Guardamiglio, in provincia di Lodi. Secondo le prime ricostruzioni, un autocarro è uscito di strada – per ragioni ancora da ricostruire – ed è finito in un fossa pieno d’acqua.

Due uomini di 34 e 55 anni sono rimasti feriti e sono stati portato d’urgenza in ospedale: non sarebbero in pericolo di vita. L’allarme, lanciato da un automobilista di passaggio, è arrivato all’Agenzia regionale di emergenza urgenza alle 11.45 circa e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco lodigiani, due ambulanze, l’automedica e l'elisoccorso da Brescia.

Per permettere l'atterraggio dell'eliambulanza in autostrada, la carreggiata è stata chiusa tra i caselli Basso Lodigiano e Casalpusterlengo. Intorno alle 13.30 si segnalavano code fino a 5 chilometri con rallentamenti anche in carreggiata sud.