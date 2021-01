Marudo, 10 gennaio 2021 - Un incendio in un canna fumaria, che ha poi interessato anche il tetto, ha impegnato questo pomeriggio i Vigili del Fuoco. L'allarme è scattato attorno alle ore 18 in una serie di casa e a schiera in via Meucci quando sono state notate alcune fiammate che uscivano dal comignolo. Le fiamme si sono dapprima sviluppate all'interno della canna fumaria, probabilmente per dei depositi di fuliggine, ma hanno poi intaccato anche il tetto in legno.

Gli operatori, accorsi sul posto con autoscala e autopompa dal distaccamento volontario di Sant'Angelo, sono intervenuti direttamente sul tetto, per cercare di arginare l'incendio e raffreddare le parti che si sono surriscaldate. Fortunatamente non sono state coinvolte persone..