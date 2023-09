Scoppia un incendio in ospedale a Cologno: paura ma nessun ferito

Codogno (Lodi), 23 settembre 2023- Si incendia un armadietto in ospedale, panico ma nessun ferito né intossicato.

L'imprevisto è accaduto in una stanza con degenti dell'ospedale civico di Codogno, alle 9.10 del 23 settembre 2023. Per cause al momento da chiarire si sono incendiati due armadietti, con all'interno alcuni vestiti, all'interno di una stanza con pazienti.

Il personale sanitario ha immediatamente avvertito i vigili del fuoco, che sono arrivati dal comando provinciale di Lodi e dal distaccamento volontario di Casalpusterlengo, con due autopompe e una autobotte, per fronteggiare il rogo ed evitare conseguenze.

Per fortuna però, l'incendio era contenuto ed è stato estinto rapidamente dal personale interno. I pompieri hanno quindi messo in sicurezza la zona interessata dall’incendio. In posto c'erano anche i carabinieri di Castiglione d’Adda, che ora cercheranno di chiarire l'accaduto. Fortunatamente non si è ferito nessuno.