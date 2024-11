Incendio devasta i garage. Furgone e due motociclette divorati dalle fiamme

Box della Fondazione Premoli di Massalengo e camioncino della Caritas divorati dalle fiamme di notte, accertamenti in corso per capire l’origine della combustione. Ma non ci sarebbe l’ombra del dolo. Restano però i pesanti danni. "Purtroppo – dice il sindaco Serafino Serafini – c’è stato un incendio nei quattro box della Fondazione Premoli, dietro l’oratorio. I box sono stati fortemente danneggiati, ma non ci sono persone ferite. I vigili del fuoco non riscontrano ulteriori criticità. L’oratorio non è stato danneggiato. I tecnici stanno valutando eventuali danni ad alcuni cavi aerei che passano 2 metri circa sopra il corpo di fabbrica bruciato". È andato distrutto anche il camioncino della Caritas. "Ma ho detto al parroco che, nei prossimi giorni, inizieremo a pensare insieme ad una soluzione" promette Serafini. I box sono in uso alla parrocchia e ad alcuni cittadini che abitano nella zona. Il maxi rogo è scoppiato in via della Concordia, per cause al momento in fase di accertamento, alle 3.50 della notte tra lunedì e ieri. I carabinieri della compagnia di Lodi però avrebbero escluso l’origine dolosa. Si è fatto appena in tempo a portare fuori dal box una autovettura, salvandola da danni importanti.

All’interno della rimessa c’erano anche due vecchie moto, che purtroppo non sono state salvate dalle fiamme. La combustione è stata però presto spenta dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, che si sono precipitati sul posto con una autopompa e una autobotte, riducendo i danni. Fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati. Il garage si trovava infatti esterno all’immobile, nel cortile. Una volta placato il fuoco, i pompieri hanno smassato i resti carbonizzati del contenuto del locale, evitando così l’accendersi di eventuali nuovi focolai. P.A.