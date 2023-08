Brucia un capannone a Sant’Angelo Lodigiano: i pompieri lavorano tutta la notte per domare il rogo

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) –Notte di intenso lavoro, a Sant'Angelo Lodigiano, per i vigili del fuoco lodigiani. Dalle 22.30 del 30 agosto, per ore, squadre del comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti volontari di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano, sono intervenute con due autopompe, due autobotti, una autoscala e un furgone soccorso, per un capannone in via Forlani (località Mulino) completamente avvolto da minacciose e altissime fiamme. Il bagliore era visibile a grande distanza. L'origine dell'incendio, al momento, non si conosce e alle 5.40 di oggi l'intervento è ancora in corso. Alle ore 00.30 circa l’incendio è però stato messo sotto controllo, per poi provvedere al minuto spegnimento dei materiali carbonizzati. Lo spegnimento dei vari focolai ha messo a dura prova le squadre del 115. Per fortuna, comunque, al momento non risultano feriti. Il capannone conteneva macchinari per lavorare materiale plastico. Ora i carabinieri della compagnia di Lodi cercheranno di far luce sulla vicenda. Il rogo non ha lambito altri edifici.