In piscina 4mila accessi: "Un successo" Il Comune di Maleo segnala positivi i risultati della stagione estiva della piscina comunale: circa 4mila accessi, 40 iscritti ai corsi di nuoto per bambini e 14 al corso di idrogym. Un servizio prezioso per giovani e famiglie, reso possibile grazie alla collaborazione con Sky Line Nuoto.