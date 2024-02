Illuminazione pubblica. Il risparmio è garantito

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta presentata da Simet soluzione energetiche per riqualificazione energetica, manutenzione e fornitura energia elettrica della pubblica illuminazione. Si interverrà su 507 punti luce. L’investimento è di 248.856 euro così suddiviso: 189.190 per lavori, 48.784 per progettazione e direzione lavori, 10.880 per spese pubblicità, nomina commissione di gara Centrale unica di committenza, stipula contratto. Canone annuo di partenza 44.954 euro così suddiviso: componente energia 14.947 euro, gestione 6.500 euro, investimenti 23.507 euro. Rispetto ai costi attuali annui, pari a circa 50mila euro, si avrà un risparmio di circa 6mila euro l’anno, ai quali vanno aggiunti altri 11 mila di manutenzione ordinaria compresi nel canone, oggi invece a carico dell’amministrazione. Un risparmio quindi di circa 17 mila euro all’anno. Ma l’aspetto più rilevante è il risparmio energetico garantito di circa il 70%: prevista una penale in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo.