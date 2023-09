Illuminazione a led. Appaltati i lavori

Si avvicina a grandi passi la rivoluzione green che dovrebbe portare al cambiamento, a Codogno, delle lampade dell’illuminazione pubblica, con tecnologia a led. L’obiettivo per il Comune è duplice: risparmiare sulle bollette e garantire maggior sicurezza in aree dove, di sera, la luce non è garantita al massimo della potenza.

L’altro giorno la centrale unica di committenza della Provincia di Lodi ha approvato la proposta di aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Simet srl e Aspm Soresina, il quale aveva presentato l’offerta di progettazione, riqualificazione energetica, adeguamento normativo e gestione dell’illuminazione.

In pratica si tratta del rinnovamento e ammodernamento di punti luce e ampliamento della rete ma anche della creazione di una struttura base per il telecontrollo che garantisca l’illuminazione cosiddetta adattiva, cioè che varia la luminosità in base alle condizioni meteo e al traffico, e il potenziamento dei servizi smart. L’amministrazione comunale ritiene plausibile che l’intervento possa cominciare entro la fine dell’anno. Uno dei primi interventi sarà la riqualificazione degli impianti al campo da baseball e allo stadio Acerbi.

Mario Borra