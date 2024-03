Il welfare approda su Internet

Una piattaforma dove i cittadini di Voghera potranno trovare tutti i servizi di welfare attivi sul territorio. È stato presentato ieri a Palazzo Gounela “Shaps per Voghera“, portale online realizzato nell’ambito del progetto Territori generativi, iniziativa promossa da Fondazione iFEL di Anci in collaborazione con il Centro di ricerca ARC dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano come partner scientifico e con On Impresa Sociale, cofinanziata da Fondazione Cariplo, e portato avanti attivamente dall’assessore comunale alle Politiche sociali Federico Taverna (nella foto con il sindaco Paola Garlaschelli). La piattaforma digitale ha l’obiettivo di incentivare forme di welfare locale generativo, introducendo strumenti di partecipazione che coinvolgano i diversi attori: "Questa piattaforma vuole essere lo strumento per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di servizi di welfare sociale, promuovendo il protagonismo delle associazioni locali come attori cruciali e punti di riferimento e di contatto in questa operazione di ricomposizione sociale mediante la regìa del Comune – ha spiegato Taverna – Si tratta di un progetto innovativo e partecipato, con cui i territori possono mettere in rete valori importanti nell’ottica di risposte sempre più efficaci ai bisogni delle persone".

Importante il ruolo delle associazioni del Terzo settore rappresentate dalla Consulta delle Associazioni e dalla presidente Loretta Aguzzi, che saranno "fondamentali per l’efficacia e la diffusione della piattaforma tra la comunità", ha aggiunto il sindaco Paola Garlaschelli. I cittadini potranno prendere visione delle associazioni, del catalogo dei servizi e degli eventi, avanzando richieste o segnalazioni mediate da un amministratore di sistema che le rivolgerà alle associazioni.

Nicoletta Pisanu