Il torneo di calcio femminile a cinque dà il via a un’intera settimana di eventi

Lodi risponde “presente“ alla ricorrenza annuale nel segno delle donne, proponendo un ciclo di eventi che non si limitano alle ventiquattr’ore dell’8 marzo bensì si sviluppano per tutto il mese.

Oggi dalle 8.30 alle 13 al campo da calcio Oratorio San Bernardo ci sarà il secondo Memorial Boccalini- GFC, torneo di calcio femminile scolastico provinciale di squadre a 5, con le studentesse di diverse scuole medie e superiori del Lodigiano. Il torneo è dedicato alle sorelle Boccalini, che nel 1933 fondarono la prima squadra di calcio femminile riconosciuta dal Coni proprio a Lodi. Alle 21 invece al Teatro alle Vigne andrà in scena “Drama Queen“, spettacolo comico con Laura Formenti che racconta di una vita anticonvenzionale.

Per domani dalle 9 alle 13 al Parco Isola Carolina, Indaco Donna Odv ha organizzato l’evento benefico “Cogli una Rosa“, con il parco addobbato di rose finte fatte a maglia: chi le prenderà, potrà tenerle in cambio di una donazione. Sempre domani ma alle 17 nella Sala Conferenze di Fondazione Comunitaria, in corso Archinti 100, “Donne di parola“: il racconto di donne alla ricerca di un mondo senza barriere. Sarà l’occasione per presentare il libro “Sulle donne, la parola agli uomini“. Ci saranno vari ospiti, tra i quali l’autrice del volume Ilaria Li Vigni Marino, avvocato penalista a Milano e studiosa delle politiche di genere.

Venerdì 15 alle 21 nell’Aula Magna del Liceo Verri si terrà lo spettacolo “Le Fenici“ di e con Marta Ossoli: evento a ingresso libero che vuole raccontare storie di rinascita al femminile come quelle di Frida Kahlo, Alda Merini e molte altre.

