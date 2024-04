Il sindaco Barbati perde un altro pezzo

Dopo le dimissioni di Carlantonio Carpani, lo scorso anno, e quelle di Carlotta Savoldi a gennaio, sostituita da Piercarlo Beretta, c’è una nuova rinuncia nel gruppo di maggioranza leghista di Prima Trescore. Anche Selene Vailati (nella foto) ha deciso di lasciare il Consiglio comunale senza specificarne i motivi. Martedì alle 19 il Consiglio ne voterà la surroga.

Al suo posto entra nel Parlamentino trescorese la seconda dei non eletti alle Amministrative del giugno 2023, Miriam Maianti, assessore esterno e vicesindaco della Giunta Barbati formata anche dall’assessore alle Politiche sociali Giovanni Lameri. Le defezioni sembrano non preoccupare più di tanto il sindaco Angelo Barbati, che respinge le illazioni su eventuali crepe nel gruppo e che già da tempo aveva preannunciato l’addio di Vailati, diventata mamma, per impegni familiari e lavorativi. Le avvisaglie dell’addio c’erano state già il mese scorso, quando al momento del voto per l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 Vailati si era astenuta – senza dichiarare il motivo della propria scelta – provocando qualche malumore.

Le defezioni nella maggioranza erano cominciate l’estate scorsa, quando l’Amministrazione leghista aveva perso l’assessore ai Servizi sociali Carlantonio Carpani, storicamente fedelissimo di Barbati, al quale il sindaco aveva revocato gli incarichi per contrasti derivanti da quelle che erano state definite "indebite ingerenze dell’assessore in settori e attività non di sua competenza".

P.G.R.