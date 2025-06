Il ritorno di Lodi al Sole. Più di tre mesi di eventi

Torna Lodi al Sole, la più grande rassegna artistica e culturale al terzo anno consecutivo, che accompagnerà giornate e serate durante tutto l’arco dell’estate con numerose proposte adatte a ogni fascia di età. Un progetto che coinvolgerà tutti i quartieri, realizzato da numerose realtà associative proprio per far rivivere e animare l’intero capoluogo, anche al di fuori del centro. Non saranno solamente piazza della Vittoria, piazza Broletto o piazza Castello i luoghi adibiti agli eventi che da oggi si susseguiranno nel corso della rassegna fino al 15 settembre con un’offerta ampia e variegata tra appuntamenti letterari, giochi, laboratori, concerti, spettacoli teatrali, esibizioni, mostre d’arte, eventi di beneficenza e di sensibilizzazione, talk all’aperto, festival e contest musicali. Porta Cremona, Piarda Ferrari, piazza Omegna, San Bernardo, la Canottieri Adda, le Fanfani, via Nino Dall’Oro, il Parco dell’Albarola, la Maddalena e i vari chiostri – come quello della Collezione Anatomica del Gorini e il Chiostro di San Cristoforo della Provincia – ospiteranno operatori, associazioni, commercianti per la tanto attesa rassegna.

Rientreranno all’interno del contenitore della rassegna anche il festival letterario Fiume dei Libri diretto dall’ex Mondadori Riccardo Cavallero, il ciclo Essere Fiume e la mostra artistica Atlas Abda di Andrea Mariconti, già in corso d’opera. Seguiranno invece nelle prossime settimane anche gli appuntamenti di Vien Musica dal Chiostro, rinominata “Under the Skin/Sotto la Pelle“, Accordi in Piazza e il contest To Be an Idol che il 19 luglio permetterà a numerosi giovani artisti tra i 14 e i 29 anni di esibirsi in piazza Castello, esordendo di fronte a un pubblico appassionato di musica rap, trap e hip-hop. Torneranno inoltre gli ormai consueti eventi, musicali e non, come Pianoforte sotto le Stelle, la tombolata della Pro loco per l’anniversario della fondazione della città e il Cinema Sotto le Stelle, oltre alle diverse esibizioni di tribute band. Un progetto esteso oltre tre mesi, che permetterà di vivere momenti di leggerezza e socialità ma anche di riscoperta dei diversi luoghi che ospiteranno gli eventi. Lodi al Sole si rinnova dunque portando un carico di proposte originali che consentiranno di riscoprire anche i numerosi interlocutori locali ad un pubblico vasto ed eterogeneo, in una rassegna di cultura ed intrattenimento che accompagnerà la città nel corso di tutta la bella stagione.

Luca Raimondi Cominesi