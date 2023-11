Il Premio Novello diventa 2.0 con sito e social

Veste completamente nuova per il Premio vignettistico internazionale di satira di costume intitolato a Beppo Novello, noto pittore codognese scomparso nel 1988, e giunto alla nona edizione. Ieri c’è stata la presentazione ufficiale dell’evento che si svilupperà nel corso dell’anno prossimo. Sarà Elena Verdelli, vignettista del territorio con lo pseudonimo di "Caliceddi", il nuovo direttore del Premio la quale, di concerto con l’assessorato alla cultura, ha sviluppato il progetto ponendo l’intelligenza artificiale come tema sul quale dovranno cimentarsi i vignettisti di tutto il mondo.

"Iniziamo con l’entusiasmo di chi ha voglia di dare all’iniziativa una veste tutta nuova e che la porti al passo con i tempi – ha spiegato l’assessore Silvia Salamina (nella foto) –. Di fatto, potremmo parlare di un Premio Novello "2.0", accattivante anche per le generazioni nuove. Sito e social ne saranno infatti la struttura portante, che promuoverà il concorso. Sarà creato un sito web sul quale tutte le opere giudicate valide saranno rese visibili". Una mostra “fisica” con le più belle opere sarà comunque promossa alla fine del concorso presso il comune. Il premio sarà aperto a due categorie: senior (over 14) e junior e i lavori saranno sottoposti alle votazioni della giuria e, per la prima volta, del pubblico. Saranno assegnati sei premi e tre menzioni speciali. Il bando dovrebbe essere promosso a gennaio, seguito dalla raccolta delle opere, i lavori della giuria e gli eventi finali.Mario Borra