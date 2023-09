Il ponte chiuderà per lavori, ma prima il cantiere sulla tangenziale

Deciso, il ponte si chiude. Quando e per quanto, sarà argomento di discussione. Di certo, ed è un sollievo, non mentre si stanno eseguendo i lavori sulla tangenziale che costringe al senso unico alternato, fino a marzo. In compenso il Comune sta organizzando feste nei due quartieri che resteranno tagliati fuori per mesi. Questa l’estrema sintesi di una comunicazione fatta dalla maggioranza, a difesa del suo assessore ai Lavori pubblici Gian Luca Giossi, da qualche tempo sotto attacco.

Sono quattro anni che il malandato ponte di via Cadorna, uno dei due accessi alla città, è sotto osservazione. Già spesi soldi nel 2019 e fermato al traffico per quattro mesi nel 2020, poco dopo si è scoperto che c’era da rimetterci mano. Ma l’azienda che si era aggiudicata la gara nove mesi dopo ha rinunciato (troppi rincari, hanno detto), il che ha generato un ripensamento del progetto, che a sua volta ha generato un grave ritardo. Ultima novità, si è pensato di abbatterlo e di farne uno nuovo. Ma la Soprintendenza ha detto no.

P.G.R.