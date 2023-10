Il parchetto da 600mila euro sarà pronto entro fine anno

Entro la fine dell’anno il nuovo parco giochi di San Martino in Strada diventerà realtà e per la primavera sarà fruibile. Si trova in via Papa Giovanni Paolo II e comporta l’investimento di circa 600mila euro. "Proseguono a pieno ritmo i lavori al nuovo parco di via Papa Giovanni Paolo II – aggiorna il sindaco Andrea Torza (nella foto) –. È stato finanziato, grazie alla partecipazione al bando di rigenerazione urbana di Regione Lombardia, con circa 500mila euro, mentre la restante parte dell’importo, circa 100mila euro, deriva da risorse proprie di bilancio". I lavori sono iniziati prima dell’estate e stanno proseguendo tutt’ora. Dopo un sopralluogo, il primo cittadino dettaglia: "Negli ultimi giorni è stata ultimata la copertura del chiosco e dei locali tecnici, mentre sono stati posati i punti luce su tutta l’area e che si estenderanno anche sulla pista ciclopedonale che collega via Papa Giovanni Paolo II al quartiere di via 9 novembre. Invece i percorsi ciclopedonali interni sono quasi completati, alcuni giochi sono già stati posizionati e a breve verranno ultimati così da poter procedere con la colata della pavimentazione antitrauma". Tra gli altri interventi sono state installate le nove panchine previste, è stato posizionato il contatore dedicato ed è in fase di installazione la recinzione del campo da calcetto provvista di rete para palloni.

P.A.