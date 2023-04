Il minibasket riunisce San Carlo Cup, ok la prima

di Mario Borra

Novanta bambini e sei squadre a contendersi la “San Carlo Cup”, la prima edizione del trofeo di basket, inserita tra le manifestazioni del fitto calendario di “Codogno Comune Europeo dello sport”, e svoltasi per l’intera giornata di ieri in due location, il palasport di viale Resistenza e il palacampus Assigeco. A livello agonistico, l’intera organizzazione era nelle mani della società codognese Robur et Fides che ha ha gestito il torneo e il suo svolgimento in tutte le sue fasi. Il sindaco Francesco Passerini e il consigliere delegato allo sport Luigi Bassi, ieri mattina, hanno portato i loro saluti di rito prima che iniziassero le gare accompagnate sugli spalti dal tifo di genitori ed appassionati. Sono scesi sul terreno di gioco i giovanissimi della categoria Aquilotti, i bambini nati nel 2012. E non poteva essere altrimenti visto che la Robur et Fides, con circa 500 atleti iscritti tra basket e pallavolo, ha proprio come obiettivo quello di rivolgersi ai ragazzi fin dalla tenera età, coinvolgendoli nella passione sportiva.

Dapprima la squadra di casa ha conteso il parquet con il Basket Lodi la quale successivamente ha sfidato la Cat Vigevano. Poi la Robur ha chiuso la prima sessione mattutina al palasport giocando contro il Vigevano. Contemporaneamente al palacampus, Assigeco sfidava all’ultimo canestro i pavesi della società Here you Can seguita da Lussana Bergamo contro Assigeco e per chiudere pavesi contro bergamaschi. Nel pomeriggio tutti al palazzetto per le partite finali e per giocarsi all’ultimo canestro il podio. Sul gradino più alto sono saliti i ragazzi della Robur et Fides, i “padroni di casa” che hanno onorato il torneo, mentre seconda si è classificata la Here you can Pavia. Medaglia di bronzo invece per la squadra di Vigevano. Alla fine premi per tutti e tanti gadget, magliette, figurine e tanti sacchetti di patatine della San Carlo che ha un legame consolidato con lo sport, soprattutto con il basket, essendo sponsor della Nba. Inoltre c’è un filo rosso che unisce il brand del settore alimentare a Codogno: il suo fondatore, Francesco Vitaloni era nato proprio in città nel 1908.