Il grande freddo colpisce ancora. Deceduto un altro senzatetto

Dramma a Varese: un uomo di 40 anni, senza fissa dimora, è stato trovato ieri privo di vita in uno stabile abbandonato nella zona della stazione.

L’allarme è scattato intorno alle 18,30, la segnalazione della presenza dell’uomo, che non dava segni di vita, è arrivata alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e agli operatori del soccorso del 118. Giunti sul posto, i soccorritori sono entrati nell’edificio in disuso, ma purtroppo per il quarantenne non c’era più nulla da fare.

Sembra che l’uomo avesse trovato rifugio nello stabile, ma le temperature gelide di questi giorni, soprattutto di notte, il freddo pungente, potrebbero essere stati fatali per il senza tetto. Le cause della morte sono ancora da stabilire, ma l’ipotesi è che proprio il freddo pungente non abbia lasciato scampo al quarantenne.

Sempre a Varese è stata trovata priva di vita una donna di 53 anni, che aveva trovato riparo presso un B&B. La donna era morta da tre giorni, la causa un malore. A dare l’allarme sono stati i gestori dell’attività.

A Milano nei giorni scorsi due clochard, un romeno di 57 anni e un italiano di 47 anni, sono morti per il grande freddo: dormivano per strada, senza nessun riparo.

Rosella Formenti