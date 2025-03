Il Giorno con Vanity Fair. Uno sguardo sul cinema

Un’opportunità unica per conoscere da vicino grandi personaggi internazionali e delle nostre città, ma anche per capire come sta cambiando il nostro modo di vivere, l’evoluzione del costume e i protagonisti di moda, attualità e spettacolo. È il senso del progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair. Così martedì 11 marzo sarà possibile acquistare in edicola Il Giorno e Vanity Fair insieme a solo 1,60 euro, ovvero al consueto prezzo del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori su Millie Bobby Brown. Aveva 11 anni quando ha iniziato a interpretare l’iconica Undici. Quando lo scorso dicembre ha girato le ultime scene nel ruolo dell’impetuosa, leale e telecinetica protagonista di Stranger Things, di anni ne aveva 20, si era sposata da poco con Jake Bongiovi e viveva in una fattoria in Georgia. La sua giovane età, combinata alla rapidità della sua ascesa e a una tossica miscela di uomini meschini e internet, ha reso il suo percorso piuttosto accidentato. Oggi Millie Bobby Brown ha trovato la sua dimensione protetta e vibrante, fatta di risate, disordine e amici veri.

Nei giorni scorsi l’attrice ha preso posizione proprio in merito alle critiche ricevute e in generale sul tema dell’invecchiamento che viene percepito e valutato in modo diverso per uomini e donne. E nel mondo di Hollywood questa differenza è ancora più evidente: alle star femminili è richiesto di rimanere sempre belle e uguali a se stesse. "Mi rifiuto di scusarmi per essere cresciuta", dice Millie Bobby Brown in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Guardando dritto in camera, l’attrice 21enne ha deciso di prendersi "un momento per parlare di qualcosa di ben più grande di me. Mi rifiuto di rimpicciolirmi per adattarmi alle aspettative irrealistiche di persone che non riescono a sopportare di vedere una ragazza diventare donna", spiega la giovane star britannica, che nelle ultime settimane ha visto comparire su moltissime testate articoli dedicati al suo aspetto: “Perché i Gen Z come Millie Bobby Brown invecchiano così male?“, si chiede un articolo, mentre un altro è stato titolato “Millie Bobby Brown scambiata per la mamma di qualcuno mentre è in auto con la sorella minore Ava“. Sono solo alcuni esempi, ci sono decine di giornalisti che hanno deciso di criticare il modo in cui Brown sta “invecchiando”. "Nessuna giovane donna o persona merita di sentirsi sotto pressione, o di sentire commenti crudeli, per il solo fatto di esistere", ha detto l’attrice.