Il fronte del centrodestra “Pavia Ideale“ in campo nella corsa con Cantoni

Dodici candidati. Ieri si è presentata la lista civica “Pavia Ideale - Cantoni Sindaco“, a sostegno della candidatura di Alessandro Cantoni a primo cittadino di Pavia. "Il nostro simbolo è semplice quanto chiaro, come le nostre idee per Pavia – ha detto Cantoni –. Il lavoro, mio e della nostra squadra, è già cominciato, un lavoro che stiamo portando avanti partendo dall’ascolto e dal coinvolgimento delle persone, di ogni età e di tutti i quartieri: sono le loro esigenze, le loro preoccupazioni e i loro desideri le basi su cui costruiremo le nostre azioni". Il capolista è Andrea Cantoni, 45 anni, avvocato e papà di Sofia e Lucia, per molti anni impegnato nel comitato di quartiere di Pavia Est. In lista anche Filippo Cavazza, Massimo Bernuzzi, Stefania Daffonchio, Lidia Decembrino. Anna Luceri, Gianluca Maestri, Filippo Moretti, Roberto Tilocca, Daniele Travaini, Chiara Valsini, Paolo Virciglio. "Siamo molto contenti che persone di grande spessore, esponenti della società civile pavese, professionisti e rappresentanti delle categorie – ha aggiunto il coordinatore provinciale di Pavia Ideale, Francesco Mantovani – abbiano deciso di unirsi a noi per contribuire a dare alla nostra città il futuro che merita". Soddisfatto anche Giacomo Cosentino, vicepresidente del Consiglio regionale, capogruppo e coordinatore regionale di Lombardia Ideale: "Pavia Ideale è stata una delle prime espressioni locali del nostro movimento, arrivando a esprimere un bel gruppo consiliare in Comune e l’assessore all’istruzione. Ruolo svolto, prima di Chiara Valsini, proprio da Alessandro Cantoni che oggi è il candidato sindaco del centrodestra". M.M.