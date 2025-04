Il Comune alle prese con sette cause civili

Sono sette le cause civili ancora pendenti per il Comune che, nella ricognizione dei contenziosi legali e della quantificazione del fondo da accantonare, fa il punto della situazione. Al momento dunque sono ancora in essere una richiesta d’annullamento dell’ordinanza sindacale per la rimozione dell’Eternit; un’altra per il fallimento dell’impresa immobiliare Contardi; una contro un’ordinanza sindacale sugli orari degli esercizi pubblici; un’altra ancora nei confronti dell’assicurazione, sempre nel contesto del fallimento Contardi; una causa per la revoca dell’annullamento dell’autorizzazione noleggio con conducente; un ricorso contro la sentenza del Tar della Congregazione Cristiana in Italia; infine un ricorso al Tribunale presentato da un cittadino.

M.B.