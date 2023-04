Il colosso della vigilanza "Furgoni, case, imprese Armi e telecamere sempre più richieste"

di Luca Balzarotti

La casa lombarda di uno dei colossi della sicurezza privata è un’area di 10mila metri quadrati a Paderno Dugnano. Alle porte di Milano si concentrano tutte le attività del Gruppo Battistolli, 65 anni "iniziati presidiando il collegamento della via dell’oro tra Vicenza e Milano", ricorda Paolo Spollon, amministratore delegato di un’azienda con un giro d’affari salito a 325 milioni di euro l’anno. La metà dell’intero fatturato del settore in Lombardia. "Milano era un hub aeroportuale importante per il mondo arabo e gli Stati Uniti, i mercati principali dell’oro made in Italy negli anni ’60. Quando negli anni ’80 le banche hanno esternalizzato il trasporto del denaro contante è stato semplice inserirsi in questo nuovo settore della sicurezza privata, avendo già una flotta di mezzi blindati".

Oggi com’è cambiata ancora l’attività?

"Il gruppo si occupa di trasporti di valori e vigilanza privata con le guardie armate. L’ultima svolta ha riguardato il segmento informatico e tecnologico, con lo sviluppo di un polo satellitare".

Dove siete presenti?

"In Lombardia operiamo a Lodi, Como, Mantova, Milano, Monza, Bergamo e Varese con 450 dipendenti e 70 mezzi".

Qual è il trend della domanda?

"La richiesta di sicurezza personale è cresciuta sensibilmente. In Lombardia lavorano 80 guardie armate sulle 1.600 impiegate in Italia: il privato ne assorbe dal 20 al 25%. Ma da due anni la domanda supera l’offerta".

Mancano vigilantes?

"Fatichiamo a trovare guardie".

Perché?

"Un po’ per la burocrazia: da quando un’azienda seleziona un profilo all’entrata in servizio passano dai 3 ai 6 mesi. Un po’ per un contratto nazionale scaduto dal 2015 e mai rinnovato".

C’è anche un tema di competenze?

"Sì, attualmente una guardia armata ha facoltà di intervenire nel caso di uno scontro fisico tra persone ma senza mettere a rischio la loro incolumità e la propria. Così corre il rischio di essere incriminato".

Quali sono le paure più diffuse tra i cittadini?

"I cittadini vogliono proteggersi dalla microcriminalità, che percepiscono in crescita. C’è poi anche una questione psicologica di insicurezza".

Come li proteggete?

"L’attività fisica è stata integrata in modo significativo con la videosorveglianza e la tecnologia: così si sono ridotti gli interventi per falsi allarmi e anche i cittadini controllano tramite un’app lo stato reale".

Quali sono i costi?

"Da poche decine di euro per il privato per sistemi con telecamere integrati alla sensoristica tradizionale fino a decine di migliaia di euro per le industrie. Dipende molto dagli spazi".