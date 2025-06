Il centro sportivo è “green“. Energia dai pannelli solari

CASTIGLIONE D’ADDA (Lodi) Una vera rivoluzione sostenibile ha preso forma al centro sportivo Monsignor Parazzini, quartier generali della Frassati Calcio, grazie a un innovativo progetto di efficientamento energetico realizzato da Enegreen spa, azienda di Codogno da tempo al fianco della società sportiva come sponsor. Il cuore del progetto è rappresentato da un impianto fotovoltaico da 20 kW, con sistema di accumulo da 40 kWh, che copre i principali consumi energetici della struttura: illuminazione del campo, spogliatoi, servizi ausiliari. A completare l’intervento, una caldaia a doppia condensazione, abbinata a un bollitore da 3mila litri e un impianto solare termico che lavora in sinergia con la resistenza elettrica, garantendo una fornitura costante e sostenibile di acqua calda.

"Non è solo l’ambiente a guadagnarci – ha dichiarato Lino Lomi, presidente di Enegreen – con costi di gestione più contenuti, la società sportiva potrà investire maggiori risorse nei giovani atleti e nella comunità. È un orgoglio per noi contribuire a un progetto che unisce sport, innovazione e sostenibilità". Per garantire il massimo dell’efficienza, è stato anche realizzato un vano tecnico dedicato vicino agli spogliatoi, riducendo le distanze tra il generatore e i punti di erogazione del calore. "I consumi di energia, in una realtà come la nostra, sono elevati – ha spiegato Michelangelo Forni, presidente della Frassati Calcio – illuminazione, riscaldamento, acqua calda. Così, grazie a questo intervento e all’energia solare, siamo riusciti a ridurre notevolmente i costi". P.A.