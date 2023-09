I tipici tortelli cremaschi aiutano i volontari Ama

Si può fare beneficienza a tavola? Sì: ordinando e gustando i tipici tortelli cremaschi fatti dalle sapienti mani dei volontari del Comitato Sagra di Pianengo, che hanno scelto di devolvere il ricavato all’associazione Ama perché possa riacquistare strumenti musicali dopo il furto subito ad agosto, nelle scuole elementari. "Ringrazio i nostri volontari – fa sapere il sindaco Roberto Barbaglio – per l’impegno e il tempo dedicato alla nostra comunità e in particolare ai nostri bambini. Aver rubato gli strumenti musicali è un atto deplorevole, ancor più perché a subirne le conseguenze è un’associazione che si impegna per insegnare la musica ai più piccoli".

Paolo Severgnini, presidente del Comitato Sagra, racconta: "Nei giorni 12, 13, 14 e 19, 20 e 21 settembre abbiamo organizzato una vendita di tortelli cremaschi per aiutare Ama. Il prezzo è di 18 euro al chilo, per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 3382129512. I tortelli ordinati saranno distribuiti alle vecchie scuole elementari. Abbiamo già oltre 100 chili di tortelli prenotati. Il nostro comitato nel 2017 ha offerto supporto al comune di Campagnola Cremasca dopo la tromba d’aria e anche quest’anno ci siamo attivati per dare aiuto alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione".

I più ottimisti dicono che si raggiungeranno i mille chili già nel primo weekend. P.G.R.