I residenti insorgono:: "Con l’acqua stagnante sale il rischio Dengue"

CODOGNO (Lodi)

Le vasche di laminazione costruite all’inizio del maxi posteggio di viale Medaglie d’Oro a servizio del polo fieristico sono un problema per i residenti del Villaggio San Biagio. Una ventina di abitanti chiede a gran voce una soluzione visto che ora, quando piove, le vasche si riempiono d’acqua trasformandosi in enormi piscine. Lo scarico infatti ancora non c’è. "Speriamo che tutto si risolva prima dell’estate. L’accumulo di acqua stagnante non è salutare, soprattutto in una zona dove abbondano i contagi di Dengue trasmessa dalle zanzare. Rischiare di farla proliferare in un manufatto realizzato dal Comune sarebbe una beffa".

Il Comune è consapevole che i lavori vanno terminati e l’istanza per l’allacciamento con la rete di fognatura è già stata inoltrata. Ora spetta al gestore del servizio realizzare l’opera. "L’istruttoria è aperta dal 5 aprile – fanno sapere dal Comune che, in merito, sarà sollecitato da un’interrogazione della minoranza nel Consiglio comunale di lunedì. I residenti inoltre puntano il dito sui lavori per la realizzazione delle vasche: la riva infatti sta cedendo e la staccionata rischia di essere trascinata verso il basso.

M.B.