"I gemellaggi rafforzano i rapporti tra i popoli"

"Da inizio mandato abbiamo spinto di più sui gemellaggi, per stringere legami europei". "Ribadiamo l’importanza dei gemellaggi per lavorare sul rapporto tra i popoli". "La cultura in senso ampio come un filo che unisce le varie città" Queste le parole del vicesindaco di Lodi Laura Tagliaferri, del sindaco Andrea Furegato e dell’assessore alla Cultura Francesco Milanesi nell’accogliere le delegazioni di Costanza e Fontainebleau, gemellate con Lodi. Da Germania e Francia, le delegazioni sono venute per incontrare l’Amministrazione cittadina organizzando tavoli di lavoro per progetti futuri, oltre che a visitare la città e il Festival della fotografia etica. Tra le idee, aggiungere stand delle due città ne Le Forme del Gusto; aumentare i legami tra le scuole superiore con scambi di studenti, coinvolgendo le medie con scambi epistolari; progetti tra il teatro di Lodi e quello di Fontainebleau, fino a far venire a maggio a Lodi l’Orchestra giovanile europea, composta da ragazzi delle tre città.L.P.