I Finanzieri tra le bancarelle Sequestrati a un ambulante 17.300 articoli di bigiotteria

di Paola Arensi

Militari della Gdf tra le bancarelle del sabato, in piazza Mercato scatta il maxi sequestro di bigiotteria non conforme. Un venditore ambulante è stato sanzionato con una maxi multa, ancora da stabilire, che potrà partire da un minimo di 1.032 per arrivare fino a un massimo di 103.292 euro.

Gli sono anche stati sequestrati amministrativamente 17.291 articoli di bigiotteria che per i Finanzieri non sarebbero sicuri, costituiti prevalentemente da orecchini, collane, spille, piercing, anelli e bracciali per un valore di 10mila euro. I prodotti sono risultati non rispondenti ai dettami del Codice del consumo poiché sprovvisti delle informazioni minime identificative che devono essere presenti, in modo visibile e leggibile, sulle confezioni o sulle etichette (quali il produttore o l’importatore, il Paese d’origine, la natura dei materiali impiegati per la realizzazione e le indicazioni in lingua italiana).

Da qui il sequestro. La presenza di tali informazioni, obbligatorie per la commercializzazione sul territorio nazionale, garantisce al consumatore la necessaria conoscenza in merito al bene che sta acquistando e soprattutto la sicurezza per la salute nell’utilizzo del prodotto.

Il venditore ambulante che aveva posizionato il proprio banco in piazza Mercato è stato inoltre segnalato alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli altri accertamenti eseguiti al mercato non hanno fatto scattare ulteriori conseguenze tra i numerosi venditori. I controlli proseguiranno.