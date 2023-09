I detenuti attori a teatro “L’apparenza inganna”

Il teatro come via di reinserimento nella società. Lo hanno apprezzato i detenuti del carcere Cagnola di Lodi che propongono alla cittadinanza lo spettacolo "L’apparenza inganna" . Per tutta estate i partecipanti all’iniziativa sono stati impegnati in lezioni bisettimanali, incentrate su lettura del testo, memoria, recitazione e movimento, acquisendo una maggior consapevolezza di sé e del ruolo nella società. L’appuntamento è per oggi, alle ore 11, nella Casa Circondariale di Lodi. Protagonisti i detenuti, guidati dal regista Tommaso Di Pietro, formatosi alla scuola del regista Lorenzo Loris, a sua volta presente in sala, e dalla drammaturga Sabina Negri di Codogno. Lo spettacolo è tratto dal racconto "ll ritorno del broker" dell’ex detenuto Marco Longobardi. Negri ha seguito Longobardi supportandolo nel costante impegno sfociato nella messa in scena della sua opera.P.A.