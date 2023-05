Happy days parla codognese: nasce nella Bassa il primo libro completo sulla mitica serie

Codogno (Lodi), 11 maggio 2023 – La celebre sit-com Happy days, andata in onda, negli Stati Uniti, dal 15 gennaio 1974 al 24 settembre 1984, non aveva ancora un libro che ne parlasse in modo approfondito. Ci hanno quindi pensato il medico di Codogno, Giuseppe Ganelli, fondatore dell’Happy Days International Fans Club e amico del 78enne Henry Winkler (Fonzie) e Emilio Targia, giornalista e scrittore, sangue romano e parmigiano, attualmente caporedattore a Radio Radicale. Un omaggio, a quasi 50 anni dalla nascita di questa opera d’arte della televisione che entrò nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Una serie che mise in scena una visione idealizzata della vita americana, a cavallo tra gli anni ‘50 e i ‘60, raccontata attraverso le vicende quotidiane della famiglia Cunningham. Un’epoca in cui, fuori dagli Studios, la gente faceva lunghe code per assistere dal vivo alle riprese. Ganelli, medico radiologo di Codogno, fin da bambino grande appassionato del telefilm Happy Days, ha partecipato, nel 2005, alla reunion per i 30 anni della serie tv e, nel 2008, a Milwaukee, ha preso la parola, a nome dei fans di tutto il mondo, alla cerimonia d’inaugurazione della statua di bronzo dedicata a Fonzie.

È amico del 78enne Henry Winkler. Ma anche grande collezionista di oggetti di scena, pubblicazioni e memorabilia a tema Happy Days, dal 2018 è nel Guinness World Records come maggiore collezionista al mondo (oggi 2000 memorabilia). Nel 2022 la città di Codogno ha ospitato una mostra sulla serie tv allestita con la sua collezione privata, che costituirà l’ossatura centrale di una nuova mostra su Happy Days in fase di allestimento e l’ha visitata anche Max Pezzali con la sua compagna. E quindi la prefazione del volume è stata lasciata al mitico Fonzie, mentre la postfazione proprio al cantante.

Il libro, “Tutto il mondo di Happy Days”, Edizioni Minerva ha quindi finalmente raccontato il formidabile viaggio di Happy Days. “Sembra incredibile, ma finora nessuno, in nessuna parte del mondo, aveva mai pubblicato un libro che raccontasse nel dettaglio la storia della celebre serie tv Happy Days, i suoi creatori e i protagonisti delle puntate” spiegano gli autori orgogliosi. Il tutto è stato arricchito da un album fotografico che scandisce i diversi momenti degli attori sul set e a riflettori spenti, con le preziose immagini dei copioni, dei dischi e dei tanti memorabilia tratti dalla collezione più grande al mondo. Si aggiunge un capitolo nel quale personaggi del mondo della cultura, della musica e dello spettacolo raccontano il proprio rapporto con Happy Days. Nel libro non manca un capitolo dedicato a Robin Williams, che esordì proprio sul set di Happy Days. E c’è l’elenco completo delle 255 puntate con trame e interpreti.