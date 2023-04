Guardamiglio: erba alta alla rotatoria sulla strada per l’A1. Il sindaco bacchetta Anas

Guardamiglio – “Erba alta, più delle auto, alla rotatoria per l’autostrada, ma ogni anno è il Comune a doverne richiedere lo sfalcio ad Anas”. Il sindaco Elia Bergamaschi di Guardamiglio invoca l’intervento dell’azienda sulla via Emilia strada statale 9.

Erba da tagliare

“Mi riferisco al mancato sfalcio dell’erba sulle aiuole della rotatoria del paese che conduce al casello autostradale dell’A1, lungo la strada statale 9 – spiega – Venerdì l’ufficio tecnico ha scritto di nuovo ad Anas, come ogni anno, per far tagliare il verde, che ormai nasconde quasi anche i camion, tanto è alto. La scarsa visibilità, infatti, rende pericolosissima la situazione viabilistica”.

Lo “sgarbo”

Poi l’affondo: “Questo è il colmo. In Anas non mi hanno concesso un attraversamento pedonale con semaforo, giudicandolo pericoloso, e poi nemmeno si taglia l’erba” insiste, lamentando che invece “sulla via Emilia di San Rocco l’attraversamento ciclo pedonale è stato realizzato”.

"Per il tratto interessato era già stato espresso un parere negativo, alla realizzazione dell'attraversamento, già nel 2017. Si tratta di un tratto extra urbano dove si incrociano diversi flussi di traffico, come quello dell'autostrada, in cui c'è passaggio intenso e quindi non è garantita la buona visibilità, replicano da Anas aggiungendo che “in merito all'erba, gli operai hanno già iniziato a falciarla sulla statale 9 e arriveranno anche in quel tratto di Guardamiglio".