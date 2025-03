Grazie all‘Accademia Gerundia si torna a cantare a Santa Chiara

Si torna a cantare nella chiesa di Santa Chiara Nuova grazie all‘Accademia Gerundia. Una rassegna musicale in tre atti che unisce la volontà di valorizzare il complesso architettonico di Santa Chiara Nuova, abbandonata da anni e riaperta da poco, e la voglia di dar voce agli artisti e ai loro strumenti, sotto la direzione artistica di Pietro Farina, già conservatore e manutentore dello storico organo della chiesa.

Al via stasera dalle 17, in occasione della Festa internazionale dei diritti delle donne, con il quartetto Swing Belleville che si esibirà in "Un viaggio musicale tra jazz e soul al femminile", intitolato proprio "Divine voci femminili", un tributo a quattro figure iconiche della storia della musica: Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Aretha Franklin e Amy Winehouse. I concerti seguiranno tutto il mese di marzo.

Prevista per sabato 15 l‘esibizione del quartetto Donizetti Opera Ensemble, che riprodurranno le principali melodie di Mascagni, Puccini, Rodrigo, Piazzola e Morricone. La rassegna si concluderà il 22 marzo, con il trio d‘archi Sting Trio Ensemble, che ripercorrerà "i classici di ogni tempo" da Bach a Sinatra, passando per Shubert e Kabalewsky.

In occasione dei concerti, grazie alla collaborazione del Fondo ambiente italiano, sarà possibile visitare la chiesa di Santa Chiara Nuova, un tesoro nascosto.

Luca Raimondi Cominesi