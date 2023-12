Gli scolaretti imparano il lavoro con l’uncinetto per aiutare la Pediatria

Un autobus della Star e piazza della Vittoria ricoperti da “mattonelle“ colorate di tessuto. Tutte, decorate da oltre 1.550 alunni di scuole materne, primarie e secondarie che verranno istruiti nel lavorare a maglia e all’uncinetto. Questa è l’idea con cui l’associazione Indaco Lodi intraprende una raccolta fondi per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Lodi. L’idea è stata presentata ieri e raggiungerà il compimento l’11 maggio 2024 quando si colorerà il centro cittadino, esponendo e mettendo in vendita, con donazione libera, i quadretti decorati; il 95% del ricavo verrà devoluto al reparto Pediatrico dell’Ospedale Maggiore, il rimanente 5% andrà all’associazione. Cristina Cristini, di Indaco Donna, ha spiegato: "Si è pensato di far fare qualcosa ai bambini per altri bambini che vivono momenti di disagio. L’idea del bus ci è venuta perché era qualcosa d’effetto, non ci aspettavamo che la Star rispondesse così positivamente, addirittura dandoci un autosnodato di 4 metri e mezzo, che dovremo ricoprire di tovaglie colorate". "In azienda - ha aggiunto Valentina Astori, ad di Star Mbility – siamo stati subito interessati a questa proposta, perché creativa e con uno scopo nobile". Apprezzamento è stato espresso da Roberta Giacchero, direttrice della Pediatria di Lodi ("queste iniziative ci aiutano sempre" ha sottolineato). Lu.Pa.