Giovani in monopattino investiti da un’auto

Due giovanissimi insieme sul monopattino sono stati travolti da un’auto e sul posto è dovuto intervenire anche l’elisoccorso decollato da Milano. Incidente, ieri pomeriggio, attorno alle 17, all’altezza della rotonda in fondo a via Piave, in territorio di Santo Stefano Lodigiano dove, secondo quanto appreso, due ragazzi, un maschio di sedici anni ed una femmina di diciotto, sono stati travolti, per cause in fase di accertamento, da un pick up condotto da un 66enne. Il mezzo elettrico, dopo lo schianto, è finito letteralmente sotto l’automezzo. Uno dei due ragazzi coinvolti, a causa del trauma cranico subìto, è stato condotto in codice giallo all’ospedale di Cremona in elicottero. Sul posto anche le ambulanze e l’automedica del 118 oltre ai carabinieri i quali hanno effettuato i rilievi di legge. M.B.