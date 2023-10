Lodi, giovane aggredito e rapinato vicino alla stazione: tre coetanei incastrati dalle telecamere

Lodi, 5 ottobre 2023 – Giovane rapinato da un gruppo di coetanei vicino alla stazione ferroviaria, identificati tre dei presunti responsabili.

La polizia di Lodi, al termine dell'attività di indagine, ha segnalato alla Procura di Lodi due giovani egiziani e alla Procura della Repubblica dei Minorenni di Milano un minore di diciassette anni. Sono accusati di rapina in concorso. Secondo gli inquirenti, l'avrebbero commessa ai danni di un giovane connazionale, nel primo pomeriggio dell'11 settembre 2023 e precisamente alle 13.

La vittima in quel momento si trovava lungo il marciapiede del piazzale della stazione ferroviaria di Lodi e il colpo è avvenuto alla presenza di numerose persone che si trovavano a transitare nei pressi dello scalo. In tale frangente, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da un gruppo composto da cinque giovani, di cui quattro di nazionalità egiziana e un albanese. Avrebbero agito in particolare tre egiziani, tra i quali appunto Il minorenne. Secondo quanto denunciato dall’interessato, dopo aver aggredito la vittima, gli sconosciuti sarebbero riusciti a rapinare con violenza le chiavi dello scooter, un pacchetto di sigarette con al suo interno una banconota da 10 euro e il telefono cellulare marca "Oppo". Poi la fuga in varie direzioni, tra le vie della città.

Sul posto è intervenuta la squadra mobile della Questura di Lodi, che ha acquisito i filmati dell'impianto di videosorveglianza della stazione di Lodi, poi risultati decisivi per la ricostruzione dell'evento. Da qui l'identificazione degli indagati, che erano persone note alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Per loro è quindi scattata la denuncia in concorso.