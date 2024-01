Giornata della memoria. Eventi a Maleo e Codogno

Le scuole del Basso Lodigiano, per non dimenticare la tragedia dell’Olocausto, puntano sull’educazione civica. Trecentocinquanta studenti dell’istituto agrario Tosi di Codogno, sabato parteciperanno alla conferenza “Einstein e la Shoah“, dalle 9 alle 11 in aula magna. La relazione sarà curata dalla professoressa Eliana Guasconi. L’ attività sarà registrata come educazione civica e sarà facoltà degli insegnanti verificare i contenuti appresi. Con un test fornito dalla relatrice. Anche il Comune di Maleo, con la biblioteca e l’assessorato guidato da Nicoletta Riboldi (nella foto), propone un’iniziativa sull’argomento, ossia l’incontro con gli autori Cristina Petite e Alberto Szego, sul libro “A casa di donna Mussolini“. L’evento è in programma venerdì alle 11.45 nella palestra comunale del paese, riservato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Maleo. L’appuntamento sarà ripetuto alle 18 a Villa trecchi, nella sala dei cassettoni, aperto alla cittadinanza e con ingresso libero.

P.A.