Morto Gigi Bisleri, ideatore del Palio di Lodi e storico patron della Wasken Boys: “Uomo infaticabile e aggregatore eccezionale”

Lodi, 3 novembre 2024 - Lutto nel Lodigiano: è morto questa mattina, dopo una breve malattia, Gigi Bisleri. L’ex consigliere comunale, storico patron della Waksen Boys e ideatore del Palio di Lodi - di cui si è svolta il 1 ottobre la 31esima edizione – aveva 82 anni. I funerali si terranno domani, lunedì 4 novembre, alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria Addolorata nel quartiere Revellino, poco distante da dove abitava.

Nel 1952, nel popolare rione del Borgo Adda, Bisleri fondò insieme ad altri il club Wasken Boys, divenuto poi Asd, di cui è stato a lungo presidente e al quale fa capo la squadra di hockey a rotelle Amatori Wasken, con una consolidata presenza in serie A1.

Bisleri è stato anche ideatore del Palio di Lodi, manifestazione resa unica per l'utilizzo di cavalli di legno, spinti a braccia da rappresentanti dei quartieri della città e anche di paesi limitrofi, che si sfidano una volta l'anno nella piazza porticata del Duomo. Il Palio di Lodi è stato premiato dal Ministero del Turismo con l'attribuzione del marchio ‘Patrimonio d'Italia’ nel 2011.

Il cordoglio

Appena di è diffusa la notizia della morte di Bisleri, i social si sono riempiti di messaggi d’affetto e cordoglio. “Stamattina la Lodi sportiva e non solo si è risvegliata con una brutta notizia – ha scritto l’Amatori Wasken Lodi sul suo profilo Facebook – , ci ha lasciato Gigi Bisleri, fondatore, presidente e anima della Wasken Boys, e la città perde una delle sue figure più rappresentative”. Il post prosegue: “Uomo infaticabile, aggregatore eccezionale, mancherà tantissimo a tutti noi. Alla malattia che dalla scorsa primavera sapeva non gli avrebbe dato scampo ha risposto "Ok, va bene, ma lasciami almeno un ultimo giro di cavalli intorno alla Mia piazza". E così è stato. La prima domenica di ottobre, dopo settimane di lavoro nell'organizzazione Gigi era ancora in prima fila davanti al Duomo per il suo Palio di Lodi. Il tutto dopo aver sempre partecipato e seguito attivamente con la stessa grinta di sempre l’attività del “suo” Amatori. Se n'è andato questa mattina dopo aver visto i suoi ragazzi vincere ieri sera e volare in cima alla classifica. Lasciandoci da primo della classe. E tutta la società giallorossa, dirigenti, tecnici e giocatori, profondamente commossi si uniscono al dolore della famiglia. Ciao Pres”.

Un messaggio è arrivato anche dall’Asd Fanfulla: “Ci lascia oggi Luigi Bisleri, una delle colonne portanti della città di Lodi, storico patron dei Wasken Boys ed ex portiere Fanfulla, persona di un'energia ed entusiasmo contagianti. In sua memoria, la società Fanfulla ha deciso di dedicargli la gara di oggi alla Dossenina. I dirigenti, tecnici e giocatori, si uniscono al dolore della famiglia. Ciao Gigi”.

E dall’ASD Sant’Angelo: “La società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Luigi Bisleri, scomparso questa mattina all’ età di 82 anni. Autentica leggenda dello sport lodigiano nonché figura di spicco del territorio, Bisleri è stato portiere rossonero a cavallo tra gli anni ‘60 e gli anni ‘70. Fai buon viaggio, ciao Gigi”.

Condoglianze anche dal Circolo Pattinatori Grosseto: “Il presidente del Circolo Pattinatori Stefano Osti, a titolo personale e a nome dei vicepresidenti del consiglio direttivo e della grande famiglia biancorossa, si stringe intornoalla società Wasken Amatori Lodi per la scomparsa del loro amato presidente, Gigi Bisleri. Il Cp Grosseto abbraccia anche la famiglia di un personaggio di spicco della città di Lodi, ex dirigente della Fanfulla Calcio e inventore del Palio”.