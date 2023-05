Gesti di inciviltà e danneggiamenti Otto maggiorenni e uno straniero sanzionati dalla polizia locale

Gli agenti della polizia locale di Vigevano li hanno sorpresi a urinare in città contro i muri di via Roncalli, vicolo Deomini e corso Vittorio Emanuele, in pieno centro cittadino. Otto maggiorenni, di cui tre stranieri, sono stati sanzionati intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. I reiterati comportamenti contro il decoro cittadino sono stati fonte di lamentala da parte dei residenti del centro storico. Gli agenti hanno anche sanzionato i gestori di alcuni locali per avere somministrato alcolici a ragazzi di età inferiore ai 16 anni. Nel pomeriggio di sabato il personale del comando di via San Giacomo ha denunciato per danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale K.A., 21 anni, straniero senza fissa dimora che, in stato di agitazione ha mandato in frantumi la vetrina di un negozio e poi ha reagito al tentativo di calmarlo di un agente che ha riportato una escoriazione alla fronte.

