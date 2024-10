Cavacurta, gatto precipita in un pozzo profondo 20 metri: salvato dai pompieri

Cavacurta (Lodi), 13 ottobre 2024 - Micio precipita in un pozzo di 20 metri, scatta il salvataggio del cuore. La passeggiata in compagna è costata cara a un gatto adulto. L'animale è improvvisamente precipitato in un pozzo di circa 20 metri di profondità, senza ovviamente riuscire a risalire, ma rimanendo vivo.

Il profondo pozzo dove è preicpitato un gatto

Qualcuno si è accorto e ha dato l'allarme, facendo scattare una immediata gara di solidarietà.

Si sono subito arrivate, in particolare, squadre del Comando dei vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo. E i pompieri sono intervenuti con una autopompa e un furgone con l'attrezzatura Speleo Alpino Fluviale, in Vicolo Palazzo, nel Comune di Cavacurta, per aiutare il gatto caduto.

Tramite una manovra di calata è stato quindi fatto scendere nel pozzo un operatore per il recupero dell’animale che, una volta in superficie, è stato affidato ad un veterinario per le cure del caso. Dovrebbe cavarsela. Il micio era vigile, anche se spaventato.