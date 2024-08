Galgagnano, danneggiato il cancello del parco di piazza Libertà: le telecamere incastrano un giovane

Galgagnano (Lodi), 30 agosto 2024 - I soliti ignoti danneggiano il cancellino del parco appena riqualificato, identificato e denunciato un giovane. Svolta nell’indagine congiunta della polizia locale di Mulazzano e Galgagnano e dei carabinieri di Tavazzano con Villavesco. Si cercava il potenziale autore del danneggiamento al meccanismo elettronico del cancellino del parco di piazza Libertà, in pieno centro paese. Si tratterebbe di un ragazzo del Nord Lodigiano filmato dagli occhi elettronici.

“Avevamo scoperto il danno a luglio 2024 e avevo sporto denuncia contro ignoti, ora si è arrivati a individuare il responsabile- annuncia, soddisfatto, il sindaco di Galgagnano Roberto Ciriello-Ricordo che l’area era stata riqualificata a maggio 2024, perché vetusta”.

Agli accertamenti sono stati utili gli impianti di videosorveglianza, installati grazie a fondi regionali e presenti sia nel parco, dove ci sono i giochi e il cancello, che dove c’è la fontana. Ora il ragazzo accusato dovrà difendersi dalle accuse davanti al giudice. In futuro sarà intanto riparato il cancello danneggiato. Inoltre il Comune di Mulazzano annuncia che, grazie a un finanziamento della Delibera di Giunta Regionale del 5 agosto, bando “Enti Associati - Dotazioni tecnico strumentali e veicoli per Polizia Locale 2024”, ha ricevuto 30mila euro per potenziare la videosorveglianza.

Il sindaco Michael Gola spiega: “Questo consentirà l’installazione di nuove telecamere: a Mulazzano, due in Piazza della Chiesa del capoluogo, una su viale dei Platani, all' intersezione con via Lanzano e due telecamere (un lettore targhe e una di contesto) saranno infine messe per realizzare il varco di accesso anche nella frazione di Casolta. A Galgagnano, invece, verrà realizzato l’aggiornamento di un nuovo varco sulla SP16”.

Il contributo ha permesso di avviare un ulteriore progetto sulla Sicurezza. “Stiamo avviando l’iter amministrativo per l’installazione di nuove telecamere nella frazione di Cassino d’alberi, su via della Vittoria, nei pressi della chiesa parrocchiale, per implementare la tutela e la sorveglianza sulla frazione. Congiuntamente, a Mulazzano arriverà una nuova telecamera in vicolo Piperno e nella zona di via Montessori/via Mozart, entrambe porzioni di territorio interessate in passato da fenomeni di inciviltà e vandalismi” conclude.