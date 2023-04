Furto di gratta e vinci Incastrato dai filmati

Ha rubato un blocchetto di gratta e vinci e se ne è andato, sicuro di averla fatta franca. Peccato che sopra di lui, a vigilare, ci fosse una telecamera che lo ha immortalato nel momento in cui rubava. Così, i carabinieri lo hanno identificato per 46enne torinese e denunciato. La denuncia è arrivata dal titolare dell’esercizio il quale ha riferito ai carabinieri ai primi di marzo che l’addetta alle vendite nel suo locale gli aveva comunicato un furto di un blocco di gratta e vinci. Lui aveva controllato le immagini delle telecamere di sorveglianza e dai filmati aveva potuto notare che un uomo, entrato in compagnia di altre due persone, approfittando della distrazione dell’addetta, intenta a servire altri clienti, aveva allungato il braccio verso l’espositore, afferrando il pacco di circa 100 biglietti per circa 1200 euro e poi nascondendogli sotto i suoi abiti. Dall’analisi delle immagini i carabinieri di Bagnolo hanno individuato il 46enne, uno straniero pregiudicato e la barista lo ha riconosciuto. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato.